DHA İSTANBUL- (EK BİLGİLERLE) BEŞİKTAŞTA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

*Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında kalarak sıkıştı. Bulunduğu yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Kaza Büyükdere Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde Sarıyer istikametinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara gören 39 TK 361 Plakalı motosiklet sürücüsü Ecza Sokak'tan Büyükdere Caddesine çıktı. O sırada Alfred Conway yönetimindeki 34 ME 342 plakalı araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki iki kişiden biri yola savrulurken diğeri aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Cipin altında kalan kişi itfaiye ekipleri tarafında bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapılırken yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın altında kalan ve yola savrulan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Görgü tanıklarından Metin Dönmez, "Motor cipin önüne geçti. Cipin vurması ile birlikte iki kişi havada uçtu. Bir tanesi kaldırıma vurdu. Bir tanesi de cip duramadı altına aldı. Bende hemen 155'i aradım. Bir kişi arabanın altında kaldı bir kişide kaldırıma vurdu' diye konuştu.

Avusturalyalı bir iş adamı olduğu öğrenilen Conway ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu (ÖZEL)

-Aaracın altında kalan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan görüntü (ÖZEL)

-Bir yaralının yolda yatması (ÖZEL)

-Yaralıların ambulansın içerisinde görüntüsü (ÖZEL)

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kazaya karışan jeep sürücüsünden görüntü

-Kazaya karışan motosikletten görüntü

-Genel ve yakın detaylar

