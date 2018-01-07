DHA İSTANBUL - (EK BİLGİLERLE) BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL,

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü. Görüşmede, Bulgaristan ile ortaklık ilişkiler ve işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar ile Türkiye arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulandı. Ayrıca, Bulgaristan'ın devralmış olduğu AB Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.



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07.01.2018 - 16.59 Haber Kodu : 180107122