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DHA İSTANBUL- (ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA "TÜRKİYE HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, , Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur-6" denetimi kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor. Türkiye...

DHA İSTANBUL- (ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA "TÜRKİYE HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, ,
Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur-6" denetimi kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor.
Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.
Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.
Şişli Harbiye'deki uygulamam noktasında bir araçta yapılan aaramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmapaşa Haşim Yılmaz Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasında özel harekat polislerinin de önlem aldı.


Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy söğütlüçeşme metrobüs durağında yapılan uygulama
-Metrobüsten çıkan yolcular
-Şüpheli kişilerin aranması
-Çantaların aranması
-GBT sorgulamasının yapılması
-Polis helikopteri
-Harbiye'deki uygulama noktasında durudurlarak aranan araçlar
-Bir araçta ele geçen uyuşturucu
-Bir kişinin gözaltına alınarak polis aracına bindirilmesi
-Gaziosmanpaşa'daki uygulamadan görüntüler
-Gaziosmanpaşa'daki uygulamada önlem alan özel harekat polisleri
-Genel ve detay
 

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