DHA İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüle) DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

- Şehit Hatları ve İDO seferlerini iptal etti.

- İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor.

Şehir Hatları tüm seferlerin sis nedeniyle iptal edildiği açıkladı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da, tüm iç hat deniz otobüsü ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun bazı dış hat seferlerin de iptaller yaşanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü'de iskelelerden görüntü

-Sisten görüntü

-İptal sefer tabelasından görüntü

-Genel ve detaylar