Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-
Üsküdar sahilinde denize atlayan 18 yaşındaki genci kurtarmak için görevliler ve çevredekiler seferber oldu. Dakikalar sonra su altından çıkarılan gencin yaşadığı anlaşılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Ferhat Satılmış'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
DHA İSTANBUL - (EK BİLGİ) - DAKİKALAR SONRA SUYUN ALTINDAN ÇIKARILDI; NEFES ALINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL- Üsküdar sahilinde denize atlayan 18 yaşındaki genci kurtarmak için görevliler ve çevredekiler seferber oldu. Dakikalar sonra su altından çıkarılan gencin yaşadığı anlaşılınca ambulansla hastaneye...
04 Mart 2017 Cumartesi 19:06
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