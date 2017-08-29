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DHA İSTANBUL - ( ek aktüel görüntüyle geniş haber) VATAN ŞAŞMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul ) Vatan Şaşmaz adıyla tanınan Vatansever Şaşmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.  Vatan Şaşmaz için Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına...

DHA İSTANBUL - ( ek aktüel görüntüyle geniş haber) VATAN ŞAŞMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul )
Vatan Şaşmaz adıyla tanınan Vatansever Şaşmaz İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 
Vatan Şaşmaz için Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine  Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye Şaşmaz da katıldı. Ayakta duramayan iki kadın el ele verip acılarını paylaştı. 

ROL ARKADAŞLARI KONUŞTU
Vatan Şaşmaz'ın sanatçı arkadaşları cenazeye akın etti. Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte rol aldığı Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ da o isimler arasındaydı. Haberi, Çocuklar Duymasını izlerken aldığını  söyleyen Tamer Karadağlı, "Çok üzgünüz, şoktayız" dedi. Herkesin aynı hisleri yaşadığını söyleyen Pınar Altuğ da, " Zor bir gün hepimiz için" diye konuştu.

"SABAHA KADAR UYUYAMADIM"
Şaşmaz'ın yakın arkadaşları arasında yer alan Sinan Özen ise "Böyle zamanlarda insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Hala şoktayım. O görüntüleri gördükten sonra, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.  

"SÜREKLİ İYİLİK DÜŞÜNEN BİR İNSANDI"
Vatan Şaşmaz'ın mankenlik döneminden hocası olan Murat Parasayar da şokta olduğunu söyleyen isimler arasındaydı. Parasayar, " Bizi çok şaşırttı. İnanılır gibi değil.Çok büyük şoktayım"dedi. Şaşmaz'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen Ömer Gedik de, "Bizim bütün sunumlarımızda gönüllü olarak yer alan. Para talep etmeyen, sahnede devleşen bir isimdi. Bu şekilde bir ölümü hak etmediğini düşünüyorum. Sürekli iyilik konuşan bir insandı" şeklinde konuştu. 

TUBA ÖZAYLA KONUŞMASI
Çok sarsıldığını söyleyen Tuba Özay da Vatan Şaşmaz'la kısa bir süre önce görüştüklerini söyleyip,"Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. '43 yaşındayım, 60'ıma geldiğimde çocuğum ergen olacak'dedi. 'O yüzden sen de elini çabuk tut' demişti" diye konuştu.  

ÇENGELKÖY MEZARLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ
Vatan Şaşmaz'ın cenaze namazı helallik alınmasının ardından kılındı. Şaşmaz'ın yakınları, sanatçı arkadaşları ve hayranları cenaze namazına eşlik etti. Şaşmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığına götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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- Yasemin Şaşmaz'ın görüntüsü
- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz'ın el ele tutuşması
- Karadağlı, Altuğ, Özay, Özen, Parasayar ve Gedik'in açıklamaları
- Sanatçılardan detaylar
- Cenaze namazının kılınması
- Cenazenin götürülmesi

29.08.2017 - 12.47 Haber Kodu : 170829055
29.08.2017 - 12.42 Haber Kodu : 170829053
29.08.2017 - 12.29 Haber Kodu : 170829048_
 

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