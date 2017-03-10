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DHA İSTANBUL - ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

  Haber: İstanbul Eczacıbaşı Holding'ten Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklama şu şekilde: Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden...

DHA İSTANBUL - ECZACIBAŞI HOLDİNG'TEN HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

Haber: İstanbul

Eczacıbaşı Holding'ten Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün öğleden önce Bozüyük'e gitmek üzere havalanmış, ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30'da Büyükçekmece'de düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hepimizi derinden üzen bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

 

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