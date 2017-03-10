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DHA İSTANBUL - DÜŞEN HELİKOPTERİN PARÇALARI METRELERCE UZAKTA

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Beylikdüzü'nde düşen helikopterin parçaları, olay yerinde yaklaşık 500 metre alana yayıldı Bir görgü tanığı ise olay anını, "Biz otururken bir şey 'pof' etti....

DHA İSTANBUL - DÜŞEN HELİKOPTERİN PARÇALARI METRELERCE UZAKTA

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Beylikdüzü'nde düşen helikopterin parçaları, olay yerinde yaklaşık 500 metre alana yayıldı

Bir görgü tanığı ise olay anını, "Biz otururken bir şey 'pof' etti. Baktık bir parça arabaya düştü, diğeri buraya düştü. Helikopter orada bir döndü, bir barçayı hızla yola attı. Ondan sonra zaten alev, duman. Ben çarpmasını göremedim. Sadece parçanın geldiğini gördük biz. Zaten kule görünmüyordu" şeklinde anlattı

Görüntü Dökümü:

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- Televizyon kulesinin görüntüsü

- Yerde duran helikopter parçaları

- Görgü tanığı ile röportaj

- Detaylar

 

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