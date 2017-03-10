Tolga ÖZBEK - İSTANBUL
Beylikdüzü'nde düşen helikopterdeki Rus yolcuların isimlerinin Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga olduğu belirlendi
DHA İSTANBUL- DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ RUS YOLCULARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Tolga ÖZBEK - İSTANBUL Beylikdüzü'nde düşen helikopterdeki Rus yolcuların isimlerinin Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga olduğu belirlendi
10 Mart 2017 Cuma 12:56
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