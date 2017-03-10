DHA İSTANBUL - DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ PİLOTLARIN FOTOĞRAFLARI

Tolga ÖZBEK - İStanbul
Eczacıbaşı Grubu'na ait düşen helikopterin pilotları Kaptan Pilot Alaaddin Nacar ile Kaptan Pilot Ahmet Bulut olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sırasıyla
Nacar ve Bulut
Tolga ÖZBEK - İStanbul Eczacıbaşı Grubu'na ait düşen helikopterin pilotları Kaptan Pilot Alaaddin Nacar ile Kaptan Pilot Ahmet Bulut olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü: ------------- -Sırasıyla Nacar ve Bulut
10 Mart 2017 Cuma 12:40
Tolga ÖZBEK - İStanbul
Eczacıbaşı Grubu'na ait düşen helikopterin pilotları Kaptan Pilot Alaaddin Nacar ile Kaptan Pilot Ahmet Bulut olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sırasıyla
Nacar ve Bulut
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