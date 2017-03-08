DHA İSTANBUL- DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE "GELECEKTE KADININ ROLÜ" PANELİ





Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul-

Zorlu Holding'in kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fütürist Ufuk Tarhan'ın katıldığı “Gelecekte Kadının Rolü" konulu etkinlikte bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Elif Ergu'nun moderatörlüğünde, Zorlu PSM Meydan Fuaye'de düzenlenen programda, ünlü fütürist Ufuk Tarhan, “Gelecekte Kadının Rolü" başlığı altında, geleceğin başarılı insan modeli T-İnsan'dan ve başarılı bir kariyer için neler yapılması gerektiğinden, kadınların geleceğin tasarlanmasında üstleneceği rollerden ve geleceğin şifrelerinin basıl bozulabileceğinden söz etti, uygulanabilir ipuçlarını kadınlarla ile paylaştı.

Ufuk Tarhan, "Gelecek, cesurlar, bozguncuları ve paylaşımları sever. Kadınlarda da bu özellikler fazlası ile var. O halde kadınlar geleceğin şekillendirilmesinde çok önemli bir rol üstlenebilir" dedi.

Tarhan, “Kadınların detaylara çok iyi hâkim olmaları, bir konuda derinleştiklerinde, teknolojiyi kavradıklarında onların çok daha fazla fark yaratmasına yol açabilir. Bunun için herkesin işi ile ilgili pek çok yaratıcı ve yenilikçi fikir tasarlaması, tekno kadınlara dönüşmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Panelden görüntü

-Davetlilerden detaylar

-Tarhan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

