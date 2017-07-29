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DHA İSTANBUL - DOLU VE FIRTINA HASARI İTFAİYE İSTASYONLARINDA TUTANAK KUYRUĞU OLUŞTURDU

  * Perşembe akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası araç, ev ve işyerlerinde maddi hasarlar oluşan vatandaşlar, hasar tespit tutanağı tutturmak için itfaiye merkezlerine akın etti. Haber-Kamera:...

DHA İSTANBUL - DOLU VE FIRTINA HASARI İTFAİYE İSTASYONLARINDA TUTANAK KUYRUĞU OLUŞTURDU

 

* Perşembe akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı sonrası araç, ev ve işyerlerinde maddi hasarlar oluşan vatandaşlar, hasar tespit tutanağı tutturmak için itfaiye merkezlerine akın etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul,
Dün tüm mesai saati boyunca vatandaşların müracaatlarını kabul eden itfaiye merkezleri, bugün de sabah 09.00 itibari ile tutanak kabullerine başladı. Araçları için tutanak tutturmak isteyenler itfaiye istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluşturdu. Üsküdar Ünalan İtfaiye İstasyon önünde tutanak için gelenlerden dolayı yaşanan yoğunluk nedeniyle sadece itfaiye araçlarının çıkacağı giriş açık kalırken, istasyon çevresi ise hasarlı araçlar ile doldu. İtfaiye görevlileri vatandaşlardan araç bilgileri ve hasar durumu hakkında bilgi alarak tutanak tuttu, araçların fotoğraflarını çekti. Tutanak çalışmasının bugün de akşam saatlerine kadar süreceği, raporun ise 10 gün sonra çıkabileceği öğrenildi.
Dün Ünalan İtfaiye İstasyonu'na 700'e yakın araç, 300'den fazla da ikamet hasarı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tutanak tutturmak için sıra bekleyen vatandaşlar
-Hasarlı araçlar
-Vatandaşlarla röp
-İtfaiye görevlilerinin hasarlı araçları incelemesi
-Vatandaşlarla İtfaiye görevlileri arasında geçem diyalog
-Genel ve Detay
 

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