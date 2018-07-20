DHA İSTANBUL - DOLMABAHÇE'DE YOLDA ÇÖKME (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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Çöken yolun görüntüsü
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor. Görüntü Dökümü: ----------- Çöken yolun görüntüsü
20 Temmuz 2018 Cuma 17:03
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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Çöken yolun görüntüsü
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