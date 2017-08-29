DHA İSTANBUL- DOLANDIRIP PAVYONDA HARCADILAR

* Web sitelerinde veya sosyal medya üzerinden sahte hesap oluşturarak 100'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

* Dolandırıcıların elde ettikleri paraların bir kısmıyla Ankara'daki bar ve pavyonlarda gittiği belirlendi. Şüphelilerin burada video da çektikleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Sosyal medya üzerinden veya ilan web sitelerinden satış amacıyla oluşturulan hesaplarda dolandırıcılar tarafından cep telefonu, maç bileti, araç jantı ve lastiği gibi ürünler için sahte ilanlar oluşturulduğu bu yolla dolandırıldığını söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,dolandırıcıların o ürünleri satan gerçek esnaflarla iletişime geçerek yeni fotoğraflar temin ettiğini belirledi. Bu fotoğraflarla yeni ilan veren dolandırıcıların parayı açık hat olarak tabir edilen başka kişilerin adına kayıtlı cep telefonu hatları üzerinden cep bank yöntemiyle aldığı belirlendi. Parayı alan şüpheliler daha sonra telefonları kapatarak adreslerini değiştiriyordu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip 3 kişinin izini sürdü. Ankara'ya giden ekipler 2 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alındı.

100'DEN FAZLA KİŞİ DOLANDIRILDI. ŞİKAYETÇİ OLMAYANLAR POLİSE BAŞVURSUN

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu. 2 bilgisayar, 1 sahte nüfus cüzdanı, sim kartlar ele geçirildi. 100'den fazla kişinin dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyor. Polis, dolandırılmalarına rağmen şikayetçi olmayanların kendilerine gelip şikayet başvurusunda bulunmasını istiyor.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden E.O'nun 34 adet bilişim suçlarından arandığı 78 ayrı davasının devam ettiği ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.C.B isimli şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan 11 kaydının olduğu, bilişim suçundan 14 ayrı suçtan arandığı 14 dava dosyanında halen devam ettiği anlaşıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARALARI BÖYLE YEMİŞLER

Şüphelilerin kullandığı cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan incelemelerde ilanlarda kullandıkları cep telefonu, araç jantı ve lastiklerine ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerle olan yazışmalarını da sakladıkları anlaşıldı. Bu yazışmalar da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraların bir kısmıyla Ankara'daki bar ve pavyonlarda gittiği belirlendi. Şüphelilerin burada video da çektikleri anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin bankamatikten para çekmesi

-Dolandıcılıkta kullanılan malzemeler

-Yazışmalardan görüntü

-Şüphelilerin bar ve pavyonlardaki eğlence görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemelerin masa üstü görüntüsü

-Detaylar



