DHA İSTANBUL - DOĞUM GÜNÜNÜ 2'NCİ KEZ HASTANEDE GEÇİREN LİSELİ EMRE'YE VİDEOLU 300 KUTLAMA MESAJI KAMPANYASI





Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Sultangazi'deki Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla felç olan lise öğrencisi 19 yaşına giren Ahmet Emre Çavuş, doğum gününü ikinci kez hastanede kutlamak zorunda kaldı. Sosyal medyada başlatılan kampanyaya katılan aralarında politikacı, sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim Ahmet Emre'ye kısa sürede 300'den fazla videolu kutlama mesajı gönderdi.

Magandanın tabancasından çıkan kurşunlun ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak omuriliği zedelenen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 ay yoğun bakımda kalan, o tarihte 17 yaşında olan koyu Beşiktaş taraftarı Ahmet Emre Çavuş'un göğüsten aşağısı felç oldu. Ailesinin giderlerini karşılamakta zorlandığı oldukça pahalı fizik tedaviye her geçen gün biraz daha olumlu tepki veren Ahmet Emre Çavuş'u bugüne kadar çok sayıda politikacının yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan 'Çalgı Çengi İkimiz' filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, 'Kardeş Payı' dizisinin oyuncuları Cemil Şahin, Ayhan Taş ve Alper Kadayıfçı'ya kadar çok sayıda isim bizzat ziyaret ederek moral açısından destek verdi.

Oğlunun başından ayrılamadığı için işinden de olan anne Zeynep Çavuş ile işleri büyük ölçüde aksayan yerel gazetenin imtiyaz sahibi baba Bülent Çavuş'a destek amacıyla destek gecesi de düzenlenirken, liseli öğrenci Ahmet Emre Çavuş, bugün 19 yaşına ikinci kez hastane yatağında girdi. Birkaç gün önce aileyi ve liseli genci sevenlerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya her kesimden destek verdi, bu mutlu gününde yanına gidemedikleri Ahmet Emre Çavuş'a videolu doğum günü mesajını iletti. Aralarında CHP milletvekili Muharrem İnce, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, oyuncular; Murat Cemcir, Ahmet Kural, Ayhan Taş, Ahmet Kadayıfçı'nın da bulunduğu çeşitli tanınmış isimlerden liseli gencin mahalle arkadaşlarına, İstanbul dışındaki tanıdıklarına kadar 300'den fazla kişi Ahmet Emre Çavuş'a duygularını dile getirdikleri kısa videoları göndererek doğum gününü kutlaması aileye büyük moral oldu.

Baba Bülent Çavuş oğluna tek tek izlettiği bu mesajlar ile büyük moral bulduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sanatçıların gönderdiği mesajlardan görüntüler

-Muharrem İnce'nin mesajı

-Liseli Ahmet Emre'nin arkadaşlarından mesajlar

-Annesi ve kardeşinden mesajlar

-Hastane odasındaki Ahmet Emre ve annesinden görüntüler (Arşiv)