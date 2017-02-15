DHA İSTANBUL- DOĞU PERİNÇEK: ÇİN TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİNE HAZIR



* Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,

"Türkiye hem iç cephede hem de dış cephede ABD'nin güdümündeki terör örgütleriyle savaşmaktadır. Bu süreç, Türkiye'yi bölge ülkeleriyle ve Çin ile daha sıkı işbirliğine götürüyor"

"Çin yöneticileri hem bölücü hem de yobaz terörüne karşı kapsamlı bir işbirliğine hazırlar"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendi başkanlığında parti yöneticilerinin katılımıyla bir heyet tarafından Çin'e yapılan ziyareti, partisinin Beyoğlu'ndaki İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

6 kişilik bir heyet ile 6-10 Şubat tarihlerinde Çin'i ziyaret ettiklerini kaydeden Doğu Perinçek, burada Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle, iki ülke arasındaki güvenlik ve ekonomi alanında işbirliği konularının görüştüklerini ifade etti.

İki ülkenin teröre karşı işbirliği olanakları üzerinde durduklarını anlatan Perinçek, "Türkiye hem iç cephede hem de dış cephede ABD'nin güdümündeki terör örgütleriyle savaşmaktadır. Bu süreç, Türkiye'yi bölge ülkeleriyle ve Çin ile daha sıkı işbirliğine götürüyor. Çin yöneticileri hem bölücü hem de yobaz terörüne karşı kapsamlı bir işbirliğine hazırlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNE KATILMASI İÇİN KOŞULLAR OLGUNLAŞIYOR"

Doğu Perinçek, görüşmelerde Türkiye ekonomisinin Avrasya ile bütünleşmesinin zorunlu bir süreç olduğuna dikkat çekildiğini, Türkiye ile Çin'in dostluğunun önemine vurgu yapıldığını belirtti. Perinçek, "Türkiye'nin Avrasya'ya yönelişi Çin'in yöneticilerinin ilgi odağındadır. Çin yönetimi, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması için koşulların olgunlaştığını belirtiyor" dedi

Doğu Perinçek, Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasında iki partinin strateji merkezlerinin teröre karşı mücadelede ve ekonomik işbirliği alanlarında birlikte çalıştaylar düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Altı alanda iki partinin işbirliği yapacaklarını kaydeden

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ALANLAR

Perinçek, "İki parti güncel dünya gelişmeleri hakkında bilgi paylaşımını yoğunlaştıracak. Basın yayın organları haber paylaşımında işbirliği yapacak. Turizm alanında işbirliği yapılacak. Türkiye ve Çin'in bölücü teröre ve yobaz terörüne karşı işbirliğinde bulunması için güvenlik alanındaki çalışmalar yoğunlaştırılacak. "Bir Kuşak Bir Yol" girişimi kapsamında Türkiye'nin bir üretim üssü haline gelmesi için Çin yatırımcıları özendirilecek ve her alanda işbirliği geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Basın toplantısından görüntüler

-Doğu Perinçek'in açıklamaları

-Basın mensuplarından görüntüler

-Genel ve detaylar