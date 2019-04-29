DHA İSTANBUL - DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ "RAMAZAN VE İNFAK" TOPLANTISINDA KONUŞTU

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve İnfak" başlıklı 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erbaş, "Ramazan bir bağışlanma mevsimidir. Ramazan atmosferinin neşe ve coşkusunun en fazla yaşandığı yer, iftar sofralarıdır. Bu huzuru ve güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak için iftar sofralarımız garip, yoksul, muhtaç, akraba, dost ve komşularımızla buluşma sofralarımız olsun. İftar sofraları, işvereni çalışanıyla, amiri memuruyla, evladı anne-babasıyla, zengini fakir ile iman, kulluk ve kardeşlik düzleminde buluştursun. Gereksiz şatafat, gösteriş ve israf ile sofralarımızın bereketine ve güzelliğine gölge düşürmeyelim. Ramazan en fazla yardımlaştığımız bereket mevsimidir. Yardımları, infak adabına, ihsan ahlakına uygun olarak, incitmeden, gösterişe asla kapılmadan yapalım. Kibir ve gösterişin karıştığı yardımların Rabbimiz katında hiçbir değeri ve karşılığı yoktur. Kaba ve incitici şekilde yapılan iyilikler, mümin nezaketine ve zarafetine asla yakışmaz" dedi.

"Vatandaşlarımız, zekat, fitre, sadaka ve bağışlarını gönül rahatlığıyla gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere bize emanet edebilir" diyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve Türkiye Diyanet Vakfı'mız 'Dünyanın dört bir yanına ramazan iklimini' taşımak gayesiyle 2019 yılı ramazan hizmetleri kapsamında yurt içinde 81 il 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede iyiliğin adresi olacak, bu sene de faaliyetlerini arttırarak devam ettirecektir. Ramazan yardım programı çerçevesinde, dünyanın farklı coğrafyalarında 100 bini aşkın gıda paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz. 200 bin kişiye iftar verecek, Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapacağız. Yurt içine yönelik yardımlar çerçevesinde ise ihtiyaç sahipleri ve mülteci aileler için 40 bin adet alışveriş yardım kartı dağıtacak, 5 bin yetim kardeşimize kıyafet yardımı yapacağız. Ülke genelinde il ve ilçe şubelerimiz tarafından kurulacak iftar sofralarında da 1 milyondan fazla kardeşimizle bir araya geleceğiz. Vakfımız, bu yıl ramazan ayında inşallah aziz milletimizin destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında toplam 22,3

milyon TL değerinde yardım yapmış olacaktır" diye konuştu.

Erbaş, "Bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası" bilgisini verdi.

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