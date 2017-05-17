DHA İSTANBUL - DEVRİMCİ KARARGAH ÖRGÜTÜ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (SON)





* Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı beraat etti

* 2008 yılında Beyoğlu Ak Parti binasına gönderilen bombanın patlaması sonucu polis memuru Hüsnü Uyan'ın şehit olması, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısından sorumlu tutulan Fatih Aydın, ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı.

Hayati KILIÇ - Ümit TÜRK, İstanbul

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanıklı "Devrimci Karargah" davasında karar çıktı. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı "Örgüt üyeliği" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan beraat etti. Avcı, "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Gizliliğin ihlali suçundan" ise yargılamanın ertelemesine karar verildi.

8' İNCİ CELSEDE KARAR ÇIKTI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8. celsesi görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın ile başka suçtan tutuklu sanıklar Özgür Dinçer, Cenk Büyükkahraman ve Cemal Bozkurt katıldı. Sanıkların söz sözlerinin alınmasının ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmayı karara bağladığını açıkladı.

5 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Kararda, sanıklardan Mehmet Güneş ve Okan Duman'ın dosyasının ayırdığı belirtildi. 2008 tarihinde Beyoğlu Ak Parti binasına gönderilen bombanın patlaması nedeniyle polis memuru Hüsnü Uyan'ın şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı olaydan dolayı sanık Fatih Aydın, ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca patlayıcı madde bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile 15 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Özgür Dinçer, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Devrimci Karargah örgütünün patlayıcılarıyla ilgili olarak 6 yıl 8 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklar Abdulselam Sultan, Ceren Sütlaç, Onur Erkut hakkında ise, "Terör örgütüne üye olmakla birlikte yardım etmek" suçundan 3'er yıl 1'ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

HANEFİ AVCI'YA 2 SUÇTAN BERAAT, 2 SUÇTAN ERTELEME VERİLDİ

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı "Örgüt üyeliği" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan beraat etti. Avcı, "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Gizliliğin ihlali suçundan" ise yargılamanın ertelemesine karar verildi.

16 SANIK BERAAT ETTİ

11 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 2 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, 2 sanık hakkında, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan, "suçu işledikleri sabit olmadığından" beraatlerine karar verildi. Kemal Uzunaksu'yu öldürdüğü öne sürülen sanık Cemal Bozkurt ise suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

YPG SAFLARINDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN SANIĞIN YARGILAMASI ERTELENDİ

Sanıklar Ulaş Bayraktaroğlu ile Tuncay Yılmaz'ın, "Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet" suçundan, Hakan Soytemiz'in ise "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılamanın ertelenmesine karar verildi. Sosyal medyada Ulaş Bayraktaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Suriye'de YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşırken öldüğü iddia edilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Devrimci Karargah davasında ilk yargılamayı özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi yapmıştı. Mahkeme Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 75 sanıkla ilgili 2013 yılında verdiği kararda, Hanefi Avcı'ya "Yasa dışı silahlı Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım etmek", "Ruhsatsız vahim nitelikte tam otomatik ve yarı otomatik silah bulundurmak ve taşımak", "Yargı görevi yapanları etkileme ve gizliliğin ihlali" suçlarından toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde temyiz incelemesi yapılması sürecinde Hanefi Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 2014'te bireysel başvuruda bulunması üzerine tahliye edilmişti. Yargıtay, kararın temyiz incelemesini 69 sanık yönünden yapmış kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.