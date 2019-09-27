banner314

banner325

Son Dakika

DHA İSTANBUL - DEPREM ENDİŞESİ TAŞIYAN BİRÇOK VATANDAŞ CAMİİ BAHÇELERİNDE SABAHLADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii...

GÜNDEM 27.09.2019, 06:55
DHA İSTANBUL - DEPREM ENDİŞESİ TAŞIYAN BİRÇOK VATANDAŞ CAMİİ BAHÇELERİNDE SABAHLADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi sahil ve parklarda geçirirken, birçok kişi de camii avlu ve bahçelerini tercih etti. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu. Başta Fatih ve Eyüp olmak üzere birçok ilçeden gelerek camii bahçelerini tercih eden vatandaşlar, deprem endişesi ile evde duramadıklarını söyledi. Geceyi burada geçiren birçok kişi de sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaza durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Camilerden görüntü
- Camii bahçelerinde uyuyan vatandaşlar
- Vatandaşlar ile röp.
- Muhabir anons
- Sabah ezanının okunması
- Abdest alan vatandaşlar 
- Namaza giren vatandaşlar 
- Genel ve detaylar

Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2