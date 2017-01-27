Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı

DHA İSTANBUL - DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN BOŞANMA DAVASI BAŞLADI

  Haber: Ümit TÜRK İstanbul / Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Demet Şener...

DHA İSTANBUL - DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN BOŞANMA DAVASI BAŞLADI

 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ilk celsesi bugün İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kutluay ve Şener katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren ve gizli yapılan celsede avukatlar delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdiler. Dava ertelendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.