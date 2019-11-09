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DHA İSTANBUL - DEHŞET İDDİANAMESİ HAZIRLANDI; MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Halil YILMAZ / İstanbul, - BAHÇELİEVLER'de imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini yüzen,  parmaklarını ve kulaklarını kesen Zıvar Gol Ravan (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede...

GÜNDEM 09.11.2019, 11:03
DHA İSTANBUL - DEHŞET İDDİANAMESİ HAZIRLANDI; MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Halil YILMAZ / İstanbul, - BAHÇELİEVLER'de imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini yüzen,  parmaklarını ve kulaklarını kesen Zıvar Gol Ravan (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Ravan'a müebbet hapis cezası verilmesi istendi.
İstanbul Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde günlük kiralanan bir dairede, yatağın altında kadın cesedi bulundu. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü cesedin 24 yaşındaki Afgan uyruklu Najıha Arabzai'ye ait olduğunu tespit etti. Cinayet büro dedektiflerinin çevredeki  güvenlik kayıtlarını incelemesi sonucu, eve  taksiyle gelen bir erkeğin büyük bir valiz taşıdığı görüldü.  28 yaşındaki Afgan uyruklu Zivar Gol Ravan, polis ekiplerince yakalandı. Ravan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa K. isimli kişinin 2 Nisan 2019 tarihinde polisi arayarak 'temizlemeye geldiği evin koltuğunun altında ceset' var diyerek ihbarda bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri,  maktulün başından çöp poşeti geçirilmiş olduğunu, cesedin yüz kısmının tamamen çürüdüğünü ve tanınmaz hale geldiğini belirledi. Kamera kayıtları incelendiğinde yabancı kişinin, biri büyük olmak üzere 3 valizle, söz konusu eve geldiğinin anlaşıldığı belirtildi. 4 Nisan 2019 tarihinde yakalanan şüpheli Zıvar Gol Rahan, Afganistan vatandaşı olduğunu ve cesedin eşi Najıha Arabzaı'ya ait olduğunu söyledi.


Şüpheli Gol Ravan, Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde Najıha Arabzaı'nin uzaktan akrabası olduğunu belirterek,  “Kendisi ile 2018 yılında tanıştık. Evlenmek istedik ancak ailelerimiz evliliğe karşı çıktı. Karşı çıkmaları sonucu 20-25 gün önce evlenmek için İstanbul'a gelerek imam nikahı kıydık. Hıbbetullah H. isimli kişi ile beraber kalmaya başladık. Eşimin telefonuna bir erkekten mesaj geldiğini ve eşimin müstehcen fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Eşim odaya girince mesajları sordum, o da bir daha yapmayacağını söyledi. Bu tartışmamızdan sonra Najıha'nın aynı kişi ile mesajlaştığını ve fotoğrafları tekrar gönderdiğini gördüm. Najıha'nın sosyal medya hesabından Ahmed isimli bu kişiye mesaj atarak kendimi tanıttım ve bir daha eşimi rahatsız etmemesini söyledim. Bu kişi beni arayarak eşimi 1,5 yıldır tanıdığını ve eşim ile birlikte olduğunu söyledi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ÖLDÜKTEN SONRA VALİZE KOYDUM
Sosyal medyadan konuştuğu kişinin kendisine eşinin müstehcen fotoğraflarını ve arkadaşlık isteği gönderdiğini aktaran şüpheli Ravan, Najıha Arabzaı'nin Ahmed adlı kişiyle Fransa'ya kaçacağını iddia etti. Ravan'ın, “Elbiselerini toplamaya başladı. Ben 'Seni çok seviyorum, beni bırakma, yarın sabah yine konuşuruz şimdi uyuyalım' dedim. Ancak elbiselerini toplayıp kapıya yöneldi. Ben de kendimi kaybederek boğazına sarıldım. Odadaki çekyatın üzerine düştü. Yere düşünce de eşarbı ile boğazını sıktım, nefesi kesildi. Öldüğünü anlayınca pişman oldum. Sabah olunca evden çıktım telefonumu satıp valiz aldım. Tekrar kaldığımız eve geldim. Ölen eşimi valizin içine koydum ve taksi ile Şirinevler'e giderek günübirlik ev tuttum" dediği öğrenildi.  
 
YÜZ DERİSİNİ SOYDUM, TUVALETE ATTIM, SİFONU ÇEKTİM
Cesedi valizden çıkararak banyoya götürdüğü söyleyen şüpheli Ravan'ın, seyyar satıcıdan çakı aldığını aktararak, “Önce 10 parmağını kestim. Kesme sebebim polisin parmak izinden bulamasıydı. Kulaklarında belirgin küpe izleri vardı. Bu sebeple kulaklarını da kestim. Yüzü tanınmasın diye de yüz derisini soydum. Bu parçaları tuvalet deliğine atarak sifonu çektim. Ellerini kafasına bağladım. Sonra oda içerisinde bulunan büyük yatağın baza kısmına yerleştirip üstüne diğer yatağı koydum. Sonra Yunanistan'a kaçmayı düşündüm. Pişmanım" dediği kaydedildi.  İddianamede şüpheli Gol Ravan'ın “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. 

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