banner314

banner325

Son Dakika

DHA İSTANBUL - DEĞNEKÇİLERE İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 27 GÖZALTI

  Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi....

GÜNDEM 07.09.2019, 09:41
DHA İSTANBUL - DEĞNEKÇİLERE İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 27 GÖZALTI

 
Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi. Dün yapılan ilk operasonda 25 kişiye işlem yapılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan otoparklarda görevlilerin ayrılmasından sonra ‘’değnekçi’’ olarak adlandırılan kişiler tarafından işletildiği yönündeki şikayetlerin ardından ekipler 39 ilçede eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Üst üste yapılan operasyonların ikincisinde 27 kişiye işlem yapıldı. Şüpheliler karakollarda haklarında başlatılan işlmelerin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Operasyondan görüntüler
 

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0