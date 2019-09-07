DHA İSTANBUL - DEĞNEKÇİLERE İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 27 GÖZALTI
Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi....
Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,() İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi. Dün yapılan ilk operasonda 25 kişiye işlem yapılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan otoparklarda görevlilerin ayrılmasından sonra ‘’değnekçi’’ olarak adlandırılan kişiler tarafından işletildiği yönündeki şikayetlerin ardından ekipler 39 ilçede eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Üst üste yapılan operasyonların ikincisinde 27 kişiye işlem yapıldı. Şüpheliler karakollarda haklarında başlatılan işlmelerin ardından serbest bırakıldı.
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-Operasyondan görüntüler
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