DHA İSTANBUL- DEAŞ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

* Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, 6 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. ayrıca tüm şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu 6 şüpheli hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 28 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli serbest bırakılmıştı. 8 şüphelinin ise firari olarak aranmasına devam ediliyor.