DHA İSTANBUL - DARBE GİRİŞİMİ DAVASI : 5 POLİSE  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı durması gerekirken görev yerine gitmedikleri, darbeye karşı halkın şevk ve direncini kırmaya çalıştıkları iddia edilen 20 polisin yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, 5 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. 13 sanık hakkında ise 7,5 yıldan 30 yıla kadar yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını talep etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin getirilirken; 13 tutuksuz katıldı. Maliye Hazinesi ve Başbakanlık vekilleri ise şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşmada, savcı Uygur Kaan Arısoy esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, tüm sanıkların eylemleri tek tek değerlendirildi. O dönem Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sanık İshak Erol'un darbe girişimi sırasında görev başına gelmesinin istenmesi üzerine polis memurlarının ortak kullanımında olan sosyal paylaşım platformuna "Yazılı emir var mı, yazılı emir olmadan olmaz" şeklinde mesaj yazdığı belirtildi. Sanığın anayasal düzeni ve asayişi koruma sebebiyle darbe girişimine re'sen karşı durması gereken sanığın yerine dönmeyi reddettiği, darbeci askerlerin fotoğraflarını "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj paylaşarak darbeye karşı şevk ve direnci kırmaya çalıştığı belirtildi. Sanık Erol'un Cumhurbaşkanının açıklamalarına uyarak darbecilere karşı direnmek için toplanmış vatandaşlara ve din görevlilere hitaben darbecilere direnilmemesi ve oradan uzaklaştırılması yönünde bozgunculuk yaptığı anlatıldı.

HALKI VE KOLLUK GÜÇLERİNİ MÜCADELEDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Mütalaada, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Büro Amiri olarak görev yapan sanık Kamuran Güngör'ün darbe girişimi devam ederken "Asker geliyor, askerle mi çatışacağız. Silahı teslim edeceğiz" diyerek darbecilere direnilmemesi yönünde bozguculuk yaptığı, emniyet içindeki darbeye karşı direnme ve şevkini kırmaya çalıştığı , polis memurlarını toplayıp bozguncu eylemlerde bulunduğu ifade edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı sanık Ferhat Apa'nın ise "TRT Genel Merkezine girildiyse bu iş bitmiştir. Karanlık sokaklarda vatandaşın işi yoktur" şeklinde paylaşımlarda bulunarak halkı ve kolluk güçlerini mücadeleden ve karşı koymadan vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru sanık Ali Bozan'ın da "Başkanlık sistemini oturtmak için halk desteğini almak için atılmış sahte adımdır" şeklinde emniyet görevlilerinin ortak kullanımında olan mesajlaşma grubunda paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar İshak Erol, Kamuran Güngör, Hakan Pekyılmaz, Mahmut Sofuoğulları ve Soytürk Yıldız'ın TCK'nin 309/1.maddesi uyarınca "Anayasal düzenin fiilen uygulanmasını engellemeye çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. Sanıklar Ferhat Apa, Adil Tiftik, Ali Bozan, Eyüp Şahin ve Mustafa Uygun'un ise "Anayasal düzenin fiilen uygulanmasını engellemeye çalışmaya yardım etmek" suçundan 22,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapisleri istendi.

"FETÖ ADINA GÖREVİ İHMAL" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Sanıklar Altan Zeybek, Abdülkadir Üstünal, Emre Çatalbaş, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cem Günerhan ve Cengiz Çalık'ın ise FETÖ adına görevi ihmal suçundan 7 yıl 9 aydan 16 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Murat Dursun'un "FETÖ'ye üye olmadan bilerek isteyerek yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklar Samet Durak ve Semih Yüksel'in ise beraatleri talep edildi.

12 SANIĞIN KARARLA BİRLİKTE TUTUKLANMASI İSTENDİ

Tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamı talep edilirken; sanıklar Kamuran Güngör, Altan Zeybek, Cengiz Çalık, Sertaç Kuytu, Adil Tiftik, Ali Bozan, Soytürk Yıldız, Emre Çatalbaş, Cem Günerhan, Abdülkadir Üstünal, Ersan Gönül ve Murat Dursun'un ise kararla birlikte tutuklanmaları talep edildi.

DURUŞMA 4 OCAK'A ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 4 Ocak'a ertelendi.



