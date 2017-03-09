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DHA İSTANBUL - DANİMARKA MİLLETVEKİLİNDEN FİGEN YÜKSEKDAĞ'A DESTEK

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul, Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı duruşma çıkışında yaptığı açıklamada "Sizler yanlız olmayacaksınız" dedi. İstanbul 22. Ağır...

DHA İSTANBUL - DANİMARKA MİLLETVEKİLİNDEN FİGEN YÜKSEKDAĞ'A DESTEK

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul,

Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı duruşma çıkışında yaptığı açıklamada "Sizler yanlız olmayacaksınız" dedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj ve Belediye Meclis Üyesi Steen Andersen Brondby ise izleyici olarak katıldı.

Duruşma çıkışı bir açıklama yapan Danimarka Kızıl-Yeşil Parti Milletvekili Jakob Sølvhøj "Türkiye'de olup bitenleri izliyoruz. Buraya sizi desteklediğimizi, desteğimize sahip olduğunuzu söylemeye geldik. Biz Danimarka'daki Kızıl-Yeşil ittifak partisinden ve avrupadaki pek çok sol partiden insanlar ve bizler gözleriniz hep üzerinizde olacak ve sizi demokrasi için verdiğiniz mücadelede ve bu referanduma yönelik yönelik olarak çalışma ve mücadelede destekliyoruz. Dayanışmamızın sizinle birlikte olduğuna emin olabilirsiniz. Sizler yanlız olmayacaksınız. Yanlız olmadığınızı size temin ederim.

Görüntü Dökümü:

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Milltevekilinin açıklaması

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