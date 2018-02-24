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DHA İSTANBUL - D-100 KARAYOLU'NDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL - Maltepe D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti. Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii'nde saat 01.30 sıralarında karşıdan...

DHA İSTANBUL - D-100 KARAYOLU'NDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL - Maltepe D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.
Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii'nde saat 01.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya 06 GC 2641 plakalı araç çarptı. Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada Burak Kaya (24) yere yığılırken ismi öğrenilemeyen sürücü ise durumu hemen 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Yolun sol şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Yerdeki ceset
-Trafikten detaylar
-Sağlık ekipleri
-Polis çalışmaları
-Aracın görüntüsü
-Genel ve detaylar

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