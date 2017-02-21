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DHA İSTANBUL- D-100'DE KAZA ANI KAMERADA

  * İki sürücünün hatası kazayla sonuçlandı. * Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL D-100 Karayolu Üsküdar Mevkii'nde meydana gelen trafik kazası kameraya yansıdı. Kaza dün öğle saatlerinde...

DHA İSTANBUL- D-100'DE KAZA ANI KAMERADA

 

* İki sürücünün hatası kazayla sonuçlandı.

* Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

D-100 Karayolu Üsküdar Mevkii'nde meydana gelen trafik kazası kameraya yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. D-100 Karayolu'nda ilerleyen araçlardan biri en sol şeritten sağdaki sapağa girmek istedi. Cip sürücüsü ise yan yoldan D-100'e girmek için direksiyon kırdı. İki araç sapak girişindeki taralı alanda çarpıştı. Araçlar daha sonra savrularak bariyerlere çarptı. Kaza anı arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı. Sürücüler kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken araçlarda hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

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-ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Araçların ilerlemesi

-Kaza anı

-Araçların bariyerlere çarpması

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