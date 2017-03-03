DHA İSTANBUL - CUMHURİYET GAZETESİ'NİN BULUNDUĞU SOKAKTA SİLAH SESLERİ

* Taksiden 2 el ateş edildi. Kurşunlardan biri gazetenin karşısındaki mezarlığın duvarına isabet etti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken taksiyle kaçan kişi ya da kişilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Hasan YILDIRIM, İstanbul

Cumhuriyet Gazetesinin bulunduğu İstiklal sokakta taksiden ateş eden kimliği meçhul kişi ya da kişiler kaçtı. 2 el ateş edildiği kurşunlardan birinin gazete binasının karşısındaki mezarlık duvarına isabet ettiği belirlendi.

Cumhutiyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya "Şişli Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Saat 06.45 sıralarında tam gazetemizin karşısında ticari bir araçtan 2-3 el ateş açılıyor. Polisler incelemelerini yaptılar. Bina karşısında bir adet mermi kovanı bulundu. Emniyet müdürümüzün tespiti alkolik bir şahış olduğuna dair. Fakat onlar incelemelerini sürdürüyorlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gazete yetkilileri olarak tüm emniyet yetkililerinin konunun takipçisi olmasını istiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

Mezarlık duvarına isabet eden mermi çekirdeği

Polisin inceleme yapması

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Cumhuriyet gazetesinden görüntü

Cumhutiyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya ile röp.

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