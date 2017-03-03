DHA İSTANBUL - CUMHURİYET GAZETESİ'NİN BULUNDUĞU SOKAKTA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI. (1)

Çağatay KENARLI, İstanbul

Emniyet, olayın gazeteye yönelik olmadığının belirlendiğini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren Ö.K'nin silahıyla birlikte yakalandığı, şüphelinin sorgusunda aşırı alkolün etkisinde olduğunu, hedef gözetmeden havaya ateş ettiğini, bir kişi yada kuruma karşı saldırı niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Gazetenin bulunduğu sokakta sabah erken saatte bir taksiden 2 el ateş edilmiş, kurşunlardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nin karşısındaki mezarlık duvarına isabet etmişti.