DHA İSTANBUL- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA 7 SANIĞA TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul,

Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Musa Kart'ın arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik 19 sanıklı davada, 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 5 gün süren yargılama sonucunda oy birliğiyle kararını açıkladı. Heyet, sanıklar Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara Sinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay'ın tahliyelerine karar verdi. Diğer sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

7 SANIĞA TAHLİYE

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan karara göre, tutuklu sanıklar Güray Tekin Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Hakan Kara Sinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Turhan Günay'ın gazete içerisinde vakıf ve Yenigün A.Ş'de üstlendikleri görev dikkate alındığında firari sanıklarla fiili bir görevsel bağlarının olmaması, bu durumda savunmalarının da alınmış olması ile tutukluluğun ölçüsüz bir tedbir olacağı değerlendirildiğinden ayrı ayrı tahliyelerine karar verildi. Tahliye kararı verilen sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

5 SANIĞIN TUTUKLULUKLARI DEVAM

Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu'nun, "Suçlamanın niteliği, lehine yardımda bulunulduğu söylenen örgütlerin silahlı terör örgütü olduğu, bu sanıkların davada eylemin irdelenmesi açısından önemli bir hareket noktası olan 'Cumhuriyet Vakfı Anayasası' olarak da tabir edilen vakıf senedi üzerindeki illiyetleri ile denetim görev ve sorumlulukları ile bu ilkelerden ayrılma çerçevesinde yardım suçunun ana hareket noktasının oluşabildiği, somut delillerin varlığı, üstlendikleri görev, dinlenmeyen tanıklar, sanık açıklamaları ve celse beyanları dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak "tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Heyet, tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise ByLock kullanıcısı olması nedeniyle tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

2 TUTUKSUZ SANIĞA YURTDIŞI YASAĞI

Ayrıca tutuksuz sanıklar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya hakkında ise yurtdışına yasağı konulmasına karar verildi. Firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, ifade veren tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme, bir sonraki duruşmada İnan Kıraç, Alev Coşkun, Mustafa Pamukoğlu, Nevzat Tüfekçioğlu, Nail İnal, Şükran Soner, Mehmet Faraç, Rıza Zelyut, İbrahim Yıldız, Leyla Tavşanoğlu, Miyase İlknur ve Aykut Küçükkaya'nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ayrıca Cumhuriyet Vakfı ve Yenigün Holding'in mali durumunun, Türk Ticaret Kanununun koşullarına uyup uymadığı, satılan gayrimenkullerden elde edilen bedellerin ne şekilde tasarruf edildiği hususunda atanacak bilirkişi raporunun alınmasını kararlaştırdı. Cumhuriyet Vakfı'na ait olup Şişli'de satışı gerçekleşen gayrimenkulle ilgili cari alım satım fiyat aralığının belirlenmesi için seçilecek bilirkişi ile rapor alınmasına hükmedildi.

AHMET ŞIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Şık hakkında savunma aşamasında bildirdiği söz ya da ithamlarının savunma sınırını aşarak suç teşkil edebileceği anlaşılmakla gereğinin takdiri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

DURUŞMALAR SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

Mahkeme, yoğun katılım nedeniyle bir sonraki duruşmaların Silivri'de devam etmesine karar vererek duruşmayı, 11 Eylül tarihine bıraktı. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, davayı bu yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını da salonda açıkladı.

AHMET ŞIK:"SADECE ANNE, BABAMIN ELİNİ ÖPMEK İÇİN EĞİLDİM..."

Karar açıklandıktan sonra salonda alkış koptu. Sanık Ahmet Şık, "Çıkan karar diyor ki, size diz çöktüreceğiz. Şunu bilsinler bütün zorbalar, tetikçileri, bütün kurumları ve kişileri ile ve haysiyet yoksunu organize kötülük örgütünün bütün kurum ve elemanları bilsinler, kendi adıma söylüyorum ama diğer arkadaşlarım da dahil bugüne kadar sadece ben anne babamın elini öpmek için eğildim. Bundan sonra böyle devam edeceğim" dedi.