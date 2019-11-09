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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN, JEFFREY İLE BİR ARAYA GELDİ
Özgür EREN - İstanbul - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme,...
GÜNDEM 09.11.2019, 12:07
Özgür EREN - İstanbul - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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