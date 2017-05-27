DHA İSTANBUL -  CUMHURBAŞKANLIĞI'DAN ERDOĞAN İLE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

-Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesi de görüşüldü.

-İki lider, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çekti.

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesini de görüştükleri belirtildi. İki liderin, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çektikleri kaydedildi.

