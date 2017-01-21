DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA GEÇTİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" (Vatman koltuğuna oturması) Belediye başkanlığımdan bu yana her halde 1015'i bulmuştur. Açılışını yaptıklarım olarak kastediyorum. Teknoloji şimdi çok ileriye doğru gidiyor. Hepsinde vatman noktasında şeyler gelişiyor. Mesela bu çok daha farklı ileri teknoloji. Ancak buraya indiğim noktada bazı özelliklerini anladım"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim'de sefere başlayan Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının da aralarında bulunduğu Pendik Belediyesi'nin toplu açılış töreninin ardından vatman koltuğuna oturdu.

METROYU ERDOĞAN KULLANDI

Tavşantepe İstasyonu'nun girişinde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan daha sonra açılış kurdelesi kesti.

Ardından Erdoğan, beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş metroyu kullandı.

Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, Tavşantepe durağından Pendik'e kadar metroyu kullandı.

Pendik'te kısa bir açıklama yapan Erdoğan, kaçıncı kez metro kullandığının unuttuğunu belirterek, “Belediye başkanlığımdan bu yana her halde 1015'i bulmuştur. Açılışını yaptıklarım olarak kastediyorum. Teknoloji şimdi çok ileriye doğru gidiyor. Hepsinde vatman noktasında şeyler gelişiyor. Mesela bu çok daha farklı ileri teknoloji. Ancak buraya indiğim noktada bazı özelliklerini anladım" dedi.

METRO HATTI HİZMETE AÇILMIŞTI

4.4 km uzunluğundaki Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattı, Kadıköy'den Pendik'e ulaşım süresi 35 dakikaya inerken, metronun durak sayısı ise bu 3 durakla birlikte 19'a yükseldi. Metro hattındaki bu üç durak 10 Ekim'de seferlerine başlamıştı.

Bugün açılışı yapılanlar arasında metro hattının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Pendik Hizmet İçi Enstitüsü, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lütfü Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi Kız Lisesi ile ortaokullar da bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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- Açılıştan görüntüler

- Vatandaşların görüntüsü

- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Erdoğan'ın gelişinden görüntüler

- Erdoğan'ın konuşmasından detaylar

- Erdoğan'ın metroyu kullanması

- Erdoğan'ın açıklaması

- Metronun içinde görüntüler

- Genel ve detay görüntüler



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