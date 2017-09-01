DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞMENİN ONLAR İÇİN BİR ARTI DEĞER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRÜM (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" ( Macron'un açıklamaları) Ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm"

"(ABD'nin korumalar hakkındaki kararı) Bu başlı başına skandaldır. Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı yaptığı açıklamada, "Bu Kurban Bayramı'na ne yazık ki İslam dünyası çok mahzun giriyor. Bir tarafta Suriye ve Irak'taki çatışmalar, diğer taraftan Arakan'daki çatışmalar, ülkemizde malum terörle vermekte olduğumuz mücadele...

Bunların hepsi ister istemez bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Öyle veya böyle tabii ki bizler bu mücadelemizi ülkemizin içerisinde ve sınırlarımızdaki herhangi bir tehdide karşı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"ONU SAYIN MACRON'DAN ÖĞRENMEK LAZIM"

Erdoğan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm" diye konuştu.

"BU BAŞLI BAŞINA SKANDALDIR"

ABD'de korumaları hakkında verilen kararın sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu başlı başına skandaldır" dedi. Erdoğan, "Amerika'da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu'na gelen misafirleri Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa orada bize karşı saldırıda bulunan bölücü terör örgütü PKK'nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı? Onlar da tabii ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler. Oradaki savcılık makamı Obama döneminden kalma ve bir savcıdır, böyle bir şu anda iddia hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde de orada da fırsat bulursak Sayın Trump'la da ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri ve Adalet bakanlıkları gerekli görüşmeleri sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'daki bu gelişmeler iyi gelişmeler değildir. Hala bir FETÖ çetesinin koruma altında olduğu bir ülkedir Amerika. Bölücü terör örgütü PKK'nın adeta koruma altında olduğu bir ülke konumuna düşmüştür Amerika. Ben Amerika'nın tüm bu gelişmeler karşısında ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

