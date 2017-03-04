DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE GÖRÜŞEREK SALONDAN AYRILDI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ başkanı kürsüde konuşmasını sürdürürken gelen telefon üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak salondan çıktı. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndekti program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın telefonla konuşarak salondan çıkışı
- Erdoğan'ın dönüşü
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