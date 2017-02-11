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DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZGECAN'I ANDI

  Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında "Tam iki...

DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZGECAN'I ANDI

 

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter üzerinden 2 yıl önce vahşice katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için anma mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze" dedi

#ÖzgecanAslan hashtag'ı ile paylaşımlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür.Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgecan tweetlerinden detay

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