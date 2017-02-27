DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI RUSTAM AZİMOV'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de hazır bulunduğu ve saat 17.30'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov saat 18.20 sıralarında Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrılırken, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın Azimov ve beraberindekileri karşılaması
-Toplantıdan görüntüler
-Erdoğan'ın konvoyunun Beylerbeyi Sarayına girişi
-Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u taşıyan konvoyun ayrılması
-Detaylar