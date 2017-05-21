DHA İSTANBUL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

Haber: Kamera - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Özel "ANA" uçağıyla saat 19.45 sıralarında İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet konukevinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ve eşi makam aracına binerek Havalimanı'ndan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoy halinde çıkış görüntüsü

-Erdoğan'ın aracından görüntü

-Genel ve detay görüntü

