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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin içeriğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi: “Cumhurbaşkan...

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABD TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul
CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin içeriğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir. Görüşmede,  Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir"
 

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