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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor. "Yarim, yoldaşım sırdaşım, sığınağım, kardeşim İstanbul" diyerek...

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor. "Yarim, yoldaşım sırdaşım, sığınağım, kardeşim İstanbul" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün bize güç ve cesaret veriyorsun İstanbul" dedi. Babalar gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

"AK PARTİ HUZURDUR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan, kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de mehmetler senin için toprağa düştü.  Bu yağmura rağmen sizler dediniz bu Rabbimin rahmeti. Bu milletin ferdi olmaktan iftihar ediyorum.  İstanbul merkezi buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Konuşmamı ikiye böleceğim. Bir bölümünde İstanbul’u anlatacağım. Diğer bölümündeyse başbakanlık cumhurbaşkanlığı neler yaptık bunları anlatacağım. Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para halen atıyor ve bu işte çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  barkovizyondan yeni AKM binasının animasyonunu izletti. Miting de sık sık   "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. 

Görüntü Dökümü:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Genel ve detaylar


 

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