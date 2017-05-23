DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU 

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden yazar Akif Emre'nin ailesini telefonla arayıp taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin ardından Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla aradı. Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Akif Emre'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve sabır dilediği belirtildi.