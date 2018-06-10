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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIZILAYIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI....

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  11  Haziran  Türk Kızılayı’nın  kuruluş  yıldönümü  münasebetiyle  Genel  Başkan  Dr.  Kerem  Kınık’a bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında...

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KIZILAYIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI....

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  11  Haziran  Türk Kızılayı’nın  kuruluş  yıldönümü  münasebetiyle  Genel  Başkan  Dr.  Kerem  Kınık’a bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:  "Türk  Kızılayı,  ‘Osmanlı  Yaralı ve Hasta  Askerlere Yardım  Cemiyeti’ adıyla 1868 yılında  kurulmuş  ve  zamanla  tüm  mağdurların,  mazlumların  umudu,  dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsali durumuna gelmiştir. Hiçbir  ayrım  gözetmeksizin  insanın  acısını  önlemeye  ve  hafifletmeye  çalışmak, insan  hayatını  ve  sağlığını  korumak,  insanlar  arasındaki  karşılıklı  anlayışı,  dostluğu  saygıyı,  işbirliğini  geliştirmek  amacıyla  hizmetlerini  sürdüren  Türk  Kızılayı,  bugün kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.  150  yıllık  bilgi  birikimi  ve  tecrübesiyle  ihtiyaç  sahiplerine  yardım  elini  uzatan Türk  Kızılayı,  yaşanan  her  afette,  her  önemli  hadisede,  mağdurların  ve  mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir.Yardımlaşma  ve  dayanışma  kültürümüzün,  aziz  milletimizin  yardımseverliğinin bir  tezahürü  olan  Türk  Kızılayı’na  ve  aynı  amaca  hizmet  eden  kurumlarımıza  sahip çıkmak,  ülkemizin  ve  dünyanın  daha  huzurlu,  daha  güvenli  bir  yer  haline  gelmesine katkı sağlayacaktır.  Türk  Kızılayı’nın  gücünü  ve  itibarını  yardımlarımızla  ve  desteklerimizle  yükseltmek  için  çalışmak,  kendi  vatandaşlarımıza,  kardeşlerimize  ve  tüm  insanlığa hizmet etmek demektir. Bugüne  kadar  olduğu  gibi,  bundan  sonra  da  ülkemizi  en  iyi  şekilde  temsil edeceğine  inandığım  Türk  Kızılayı’nın  kuruluş  yıldönümünü  kutluyor,  tüm gönüllülerini en  kalbi  duygularımla  selamlıyor,  aziz  milletimizi  bir  kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

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