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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

"Pazar günü çok büyük bir anketi milletimiz sandıklarda yapacak" Haber- Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te Cuma namazını kıldığı Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii çıkışında gazetecilerin...

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

"Pazar günü çok büyük bir anketi milletimiz sandıklarda yapacak"

Haber- Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te Cuma namazını kıldığı Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Erdoğan, "Bugün biliyorsunuz Tuzla'da ve Pendik'te ilçe mitingi yaptık. Ardından 5 ilçede daha ulaşacağız. Bugünü Sarıyer ile noktalayacağız. Yarın da 6 ilçede İstanbul'da mitinglerimiz var. Bu şekilde noktalayıp artık ,pazar günü çok büyük bir anketi milletimiz sandıklarda yapacak. Temenimiz odur ki, milletimizin, ülkemizin refahı için güzel bir netice ile herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimleri tamamlamış oluruz. Bu demokratik mücadele maalesef meşruiyet dışı her ne kadar atılan adımlar varsa da milletin vereceği cevapla, bunlar da yoluna girmiş olur" dedi.
 
"30 BÜYÜK ŞEHİR ÖNEM ARZ EDİYOR"
Erdoğan, “İstanbul, Ankara İzmir, buralar çok çok önemli millet bunun idraki içinde. Toplam 30 büyük şehir önem arz ediyor. Buralardan gelecek neticede Türkiye'de  yapılan seçimin kaderi üzerinde çok etkin. Yüzde 80 -85 gibi oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak" diye konuştu


Görüntü dökümü
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-Erdoğan'ın açıklamaları
 

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