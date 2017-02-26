DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti. Fransa'dan İstanbul'a gelen Barzani planlandığı gibi saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Mabeyn Köşkü'ne geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Barzani görüşmenin ardından Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi karşılaması
-İkili arasındaki selamlaşma
-Barzani'nin konvoyunun çıkışı