DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ (2)

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin'de eşlik etti. Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan'ı mezarlık çıkışında vatandaşlar beklerken, Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık çevresinde alınan güvenlik önlemi

-Erdoğan'ın mezarlığa girişi

-Çevrede Erdoğan'ın çıkışını bekleyenler

-Erdoğan'ın mezarlıktan çıkışı

-Çevredekilerin ve gazetecilerin bayramı kutlaması

-Genel ve detaylar

