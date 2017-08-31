DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ (1)

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN İstanbul
Görüntü dökümü:
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-Mezarlıktaki güvenlik önlemi
-Konvoyun girişi ve çıkışı
Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN İstanbul Görüntü dökümü: --------------- -Mezarlıktaki güvenlik önlemi -Konvoyun girişi ve çıkışı
31 Ağustos 2017 Perşembe 17:49
Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN İstanbul
Görüntü dökümü:
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-Mezarlıktaki güvenlik önlemi
-Konvoyun girişi ve çıkışı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:52
|06:24
|13:11
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|19:46
|21:10