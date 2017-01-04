DHA İSTANBUL - ÇORBA CİNAYETİ DAVASI'NDA SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Bakırköy'de 9 ay önce içtiği çorbanın parasını ödemek istemesine kızarak tartıştığı Hasan Erdem'i (46) öldüren ve iki kişiyi de yaralayan tutuklu sanık İdris Alakuş (39) hakim karşısına çıktı. Olay günü Hasan Erdem'in masasına gelerek 'Sen kimsin, hesap ödeyemezsin' diyerek, hakaret ettiğini anlatan sanık Alakuş, Ağrıma gitti, iki el ateş ettim" dedi.

"SEN KİMSİN HESAP ÖDEYEMEZSİN"

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren sanık Alakuş, "Olay gecesi arkadaşımla biraz alkol almıştım, sonra çıkıp çorba içtik. Hesabı istedim. Garson 'Sizden hesap alamam 'dedi. Ben de 'Neden alamıyorsun' diye sordum. Garson esas duruşta "Ağabeyimiz burada, senden hesap alamayız" dedi. Ağabey diye kastettiği kişi rahmetli Hasan Erdemmiş. Sonra Hasan benim masama gelerek, "Sen kimsin, hesap ödeyemezsin" dedi. Ben de 'Siz buyurun yiyin için, önce kim geldiysen hesabı o öder' dedim. Bana hakaret etti. İş yeri müdürünün yanına gittim, 'Tanımadığım bir insan hesabı ödüyor' dedim. Bana 'Hasan ağabeyimiz, tamam biz hallederiz' dedi" diye konuştu.



"AĞRIMA GİTTİ, 2 EL ATEŞ ETTİM"

"Hasan'ın bana yaptıkları ağrıma gitti" diyen sanık Alakuş, "Restorandan çıktım, dükkana gittim. Silah aldım. Ancak dükkana silahı almak için gitmemiştim. Arkadaşım, halen restoranda olduğu için onu almaya tekrar restorana gittim. Döndüğümde Hasan bana "Biz seni kovmadık mı, yine mi geldin çakal. Senin gibi kaç kişi yanımda ekmek yiyor, sen kimsin" dedi. Ağırıma gitti, 2 el ateş ettim. Oradan uzaklaşmak isterken korktuğumdan dolayı yere de bir el ateş ettim ve daha sonra ticari bir araba ile olay yerinden kaçtım. Tam kapıdan çıkarken birisi üzerime atladı, kafama yumruk attı. Boğuştuk" şeklinde konuştu.

"EŞİMİ NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ölen Hasan Erdem'in eşi Filiz Erdem de sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Halen sanığın, eşimi neden öldürdüğünü anlamış değilim. Benim bildiğim eşimin hiçbir hasmı yoktur. Kendisi ikramda bulunmayı, yedirip içirmeyi seven bir kişidir. Olayın arkasında başka şeyler olabilir" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede İdris Alakuş için "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından toplam bir kez müebbet ve 19 yıldan 33 yıla kadar hapis talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV)

- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri