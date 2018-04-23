DHA İSTANBUL - ÇÖPTEN SIÇRAYAN ALEVLER OTOMOBİLİ YAKTI
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL - Güngören'de çöp kutusundan sıçradığı iddia edilen alevler nedeniyle bir otomobil yandı. Yangın, Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen...
23 Nisan 2018 Pazartesi 03:08
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