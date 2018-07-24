DHA İSTANBUL - ÇÖKME SONRASI BİNANIN ENKAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Bina ve çevresinin görüntüsü
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü --------- -Bina ve çevresinin görüntüsü
24 Temmuz 2018 Salı 13:13
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Bina ve çevresinin görüntüsü
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