DHA İSTANBUL - ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA EĞİTİMLİ KÖPEKLERLER YARDIMIYLA ARAMA YAPILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hassas burunlu köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve enkaz altında ses dinlemesi yapıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altın canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ayrıca ekipler, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun olay yerine gelmesi ve incelemede bulunması

-Çalışmaların durdurularak köpeklerle arama yapılması

-Genel ve detaylar